Игорь Бабушкин предложил астраханцам проголосовать за проекты региона в рамках опроса, проходящего на портале Достижения.РФ

"День Астраханской области на выставке "Россия" на ВДНХ прошёл масштабно и ярко! Посмотрите, как это было", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Стенд региона оказался одним из самых интерактивных на выставке. Реализованные создателями стенда возможности позволяют гостям увидеть своими глазами всю красоту теплого и солнечного края, узнать о богатой истории астраханской земли.

"Благодаря вашей поддержке экспозиция может стать одной из лучших на выставке. Для этого нужно лишь проголосовать за нее на сайте russia.ru", - призвал земляков Игорь Бабушкин.

Отметим, что также на портале Достижения.РФ проходит народное голосование за самые значимые успехи страны последнего десятилетия.

"Напоминаю, что от нашего региона участвует 10 проектов. И каждый из них может стать главным достижением России. Давайте покажем, что в Астраханской области живут и трудятся самые талантливые люди, благодаря которым реализованы действительно достойные идеи. Голосуйте за наших!", - обратился к астраханцам глава региона.