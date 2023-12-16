Лондон отказался передать Киеву машины, подлежащие утилизации

Мэр Лондона Садик Хан ответил отказом своему киевскому коллеге Виталию Кличко на просьбу передать украинской столице машины, подлежащих утилизации по британской экологической программе.

Эта программа предполагает снижение выбросов в атмосферу в Лондоне, пишет Telegraph. Если житель города утилизирует старый дизельный или бензиновый автомобиль, он получает 2 тыс. фунтов стерлингов. Если же лондонец оставляет себе такую "роскошь", он должен будет платить ежегодный акциз. Чаще всего под утилизацию попадают внедорожники и пикапы с низкой топливной эффективностью.

Ранее Кличко предложил Хану не утилизировать эти автомобили, а хотя бы частично передать их Украине, отметив, что они будут использоваться "в различных целях спасения жизней и транспортировки", передает РБК.

Хан в ответе Кличко пишет, что этот план не принесет лондонцам пользу ни с экономической, ни с социальной, ни с экологической точки зрения, а значит не будет реализован.