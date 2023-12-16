Ход работ по ремонту водопровода в селе Тишково проинспектировал заместитель председателя астраханского правительства

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в село Тишково Володарского района с проверкой прибыл заместитель председателя регионального правительства Михаил Богомолов.

По причине многочисленных аварий вода перестала поступать в дома жителей более месяца назад. Из-за бездействия властей района и недостаточной работы по устранению течей специалистами ООО «Цифровой Водоканал» ситуация обострилась настолько, что тишковцы даже записали обращение к президенту. К решению локальной проблемы был вынужден подключиться глава региона. На оперативном совещании в минувший понедельник он дал поручение в кратчайшие сроки наладить водоснабжение села.

Инспекция, проведённая Михаилом Богомоловым спустя четыре дня, показала, что работы по ремонту водопровода ведут медленно. С 11 по 15 декабря ликвидировали четыре течи из двенадцати, но появились ещё две новых.

Сеть восстанавливает одна бригада, еще одна выполняет работы по запуску насосной станции, которая будет закачивать воду в трубы. Михаил Богомолов указал, что без устранения протечек, насос снова будет качать воду на улицу, а до потребителей она так и не дойдёт.

Зампредседателя правительства вместе с главой Тишковского сельсовета Александром Анисимовым и директором «Цифрового Водоканала» Алексеем Кирилловым также пообщался с депутатами муниципалитета и инициативными жителями. В ходе беседы выработали план решения проблемы. Во-первых составят чёткий график ремонта водопровода, в котором сначала должны быть устранены две самые крупные течи. Во-вторых, назначат ответственных за исполнение работ со стороны администрации Володарского района и «Цифрового Водоканала» и областного министерства строительства и ЖКХ.

Приехавшему с заметным опозданием главе Володарского района Хамзе Исмуханову Михаил Богомолов указал на его неактивную позицию в разрешении ситуации, которую назвал близкой к критической.

Также, по мнению заместителя председателя правительства, на объектах работает недостаточно специалистов и техники. Необходимо как минимум три бригады общей численностью 20 человек в смену. При этом работа по составленному графику должна вестись круглосуточно. В таком случае существующие порывы быстро устранят, а появляющиеся смогут ремонтировать сразу после их обнаружения.

Вопрос водоснабжения Тишково остаётся на контроле губернатора до его полного решения.