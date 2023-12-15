Путин сообщил о резком росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
Количество сдающихся в плен украинских военных в последнее время резко увеличилось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в пятницу в Кремле.
"По обмену пленными работа идет. Кстати, хочу вас проинформировать, в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось", - приводят слова президента РИА Новости.
Отметим, что последний обмен пленными состоялся летом 2023 г.