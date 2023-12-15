15 Декабря 2023
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Фото: astrobl.ru

Астраханский центр хореографии «Лотос» - обладатель Гран-при Международного конкурса «Триумф танца»

Стали известны итоги III Международного хореографического конкурса «Триумф танца», который прошел в Москве при поддержке Культурного центра «ЗИЛ». В числе победителей — коллектив «Малой Академии творчества» Астраханского колледжа культуры и искусств и Центр хореографии «Лотос».

Всего на суд жюри было представлено 160 хореографических работ различных стилей и направлений. Хореографические номера подготовили конкурсанты из 50 городов России.

(2023)|Фото: astrobl.ru

В состав жюри конкурса вошли: Руслан Пшеничный — хореограф-постановщик, преподаватель современного танца Красногорского хореографического училища, экс-солист Академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной; Юрий Устюгов — хореограф-постановщик, солист ансамбля Игоря Моисеева; Динара Абдуллина — хореограф, театровед.

Астраханские артисты исполнили четыре конкурсных номера: «Играя с ветром», «Нелёгкая история», «По дорожкам», «Всем нужна забота». Все члены жюри высоко оценили выступления Центра хореографии «Лотос».

танцы, хореография(2023)|Фото: astrobl.ru

Гран-при конкурса в номинации «Детский танец» было единогласно отдано астраханцам. Также в копилке коллектива — три диплома лауреата I степени и диплом лауреата II степени.

Теги: центр хореографии, гран-при, международный конкурс, триумф танца


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