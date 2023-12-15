В селе Лариха Ишимского района после капремонта открылся Дом культуры

В селе Лариха Ишимского района после капремонта открылся Дом культуры, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

В модернизацию и оснащение учреждения вложено более 76 млн рублей. В том числе привлечены средства федерального бюджета — 18 млн рублей в рамках нацпроекта "Культура".

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер отметила, что Дом культуры — это место для развития традиций территории и творческой дружбы местных коллективов.

"Отрадно, что в отремонтированном ДК сегодня найдется место для жителей всех возрастов", - заявила она.

Отметим, что в Тюменской области большое внимание уделяется развитию культуры, в том числе в сельских поселениях. Так, в сельском Доме культуры "Капустник" села Аромашево приведены в порядок фундамент, стены, потолки, крыша. Также в ходе работ произведена заменена электропроводки, отремонтированы фойе, система отопления, обновлена пожарная сигнализация. С 2021 по 2022 год в рамках нацпроекта "Культура" был капитально отремонтирован Армизонский районный Дом культуры. В здании 1975 года постройки провели ремонтные работы. Также было решено отремонтировать кровлю Дома культуры в селе Менжинское.Открываются и новые культурные центры. Так, в селе Гусево в январе 2023 года торжественно открыли здание центра культуры площадью более 400 квадратных метров. В центре культуры есть зрительный зал на 100 мест, библиотека с читальным залом, помещение для занятий музыкой и декоративно-прикладным творчеством.