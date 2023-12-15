К Донецку и Луганску проложат высокоскоростные железнодорожные магистрали

Президент России Владимир Путин анонсировал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей до Донецка и Луганска. Заявление об этом он сделал на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда.

Другие такие магистрали свяжут, например, черноморские курорты с остальной Россией, а также столицу Беларуси Минск с городами РФ, пишет пресс-служба Кремля. По словам Путина, железнодорожная сеть России занимает первое место в мире по интенсивности использования, обеспечивает 87% грузооборота страны и примерно треть пассажиропотока.

"Железными дорогами России пользуются свыше 1 млрд пассажиров в год", - сказал Путин.