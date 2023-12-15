Александр Соколов исполнит желание 6-летней кировчанки

Во всех регионах России продолжается акция «Елка желаний». Напомним, акция стартовала в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Одним из первых участников акции стал губернатор Кировской области Александр Соколов — во время Дня региона на выставке он снял с елки шары с новогодними желаниями мальчика из Запорожья и девочки из Владимирской области.

Сегодня Александр Соколов снял третий шар — с елки желаний в здании регионального правительства. Елка украшена шарами с желаниями детей из Кировской области, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.

Глава региона снял шар с новогодним желанием 6-летней Ульяны из города Кирова — девочка хочет получить на праздник подарок-сюрприз. Ульяна увлекается танцами, плаванием, занимается в школе искусств.

"Новый год — это время надежд, мечтаний, и осуществить детскую мечту — хорошее дело. Думаю, что все взрослые мечтают, чтобы нашим детям, следующему поколению было жить лучше, чем нам. Если каждый из нас исполнит по одной мечте маленького человека, мир станет добрее, а мы приблизимся к цели сделать жизнь следующего поколения комфортнее и успешнее", — отметил Александр Соколов.

До 28 февраля 2024 года каждый желающий может стать исполнителем детских желаний через официальный сайт акции елкажеланий.рф.