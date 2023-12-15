В Тобольске заметили стаю волков

В Тобольске заметили стаю волков. Видеозапись стаи опубликована в группе "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

Судя по данным с камеры видеонаблюдения, животные были замечены в черте города 10 декабря. По словам автора публикации, зверей было девять. Они пробежали вечером, в черте города у Савинского затона - район на левом берегу Иртыша.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что, вероятно, волки мигрируют в поисках пищи. Миграции волков — это длительные перемещения стай в поиске новых и более благоприятных мест для охоты и размножения. Обычно миграции происходят в период нехватки еды, изменения климата или конкуренции за территории с другими стаями. Волки могут передвигаться на десятки и сотни километров, исследуя новые местности. Другие подписчики обратили внимание на то, что самой легкой добычей для этих зверей являются дворовые собаки на привязи.