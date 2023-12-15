Театрального режиссера Ивана Вырыпаева приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках

Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима театрального режиссера Ивана Вырыпаева по статье о распространении фейков о российской армии. Также суд на четыре года запретил Вырыпаеву администрировать сайты в сети.

Приговор вынесен заочно – Вырыпаев находится за границей. В мае этого года МВД объявляло его в розыск.

Накануне президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции согласился, что сроки, которые назначают сейчас за ненасильственные преступления, иногда "вызывают оторопь". Он выступил за пересмотр Уголовного кодекса.

Иван Вырыпаев сотрудничал со многими российскими театрами, был арт-директором столичного театра "Практика", преподавал в ГИТИСе. С 2014 года живет в Польше, в 2022 году отказался от российского гражданства и принял польское.