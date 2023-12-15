Отца девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отпустили из СИЗО

Отца брянской школьницы, устроившей стрельбу в своем классе, отпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Дмитрию Афанаскину нельзя будет пользоваться телефоном и выходить в интернет, также ему запрещено общаться с участниками расследования.

На прошлой неделе Афанаскина арестовали на два месяца. СКР обвиняет его по статьям "Небрежное хранение оружия" и "Доведение до самоубийства".

По данным Shot, следствие в своих выводах руководствуется записями в дневнике девочки. Афанаскин отрицает обвинения, считает, что дочь подвергалась влиянию в сети, а дневники писала не сама. При этом он частично признал вину в небрежном хранении оружия – девочка стреляла в школе из его ружья.

В результате ЧП погибла сама стрелявшая девочка и ее одноклассница, еще пятеро детей пострадали.