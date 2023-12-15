Андрей Трубецкой ответил на вопросы жителей Сургутского района в прямом эфире

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой провел прямой эфир. Темами разговора стали, в частности, расселение "фенольных" домов, про жилье для "узких" специалистов в Тундрино, строительство спорткомплекса в Лянторе.

Главу района спросили, планируется ли продление программы расселения "фенольного" жилья после 2025 г. "В 2024-26 гг. власти ежегодно будут выделать по 450 млн руб. на расселение таких домов, именно такие суммы дотаций получит муниципалитет. То есть в 2026 г. программа точно будет работать", - отметил Андрей Трубецкой. Он уточнил, что в 2023 г. на это потрачено 650 млн руб.

"Как минимум, на 2026 г. мы имеем подтверждение финансирования. Надеюсь, программа будет работать и дальше. Всего сейчас желающих переселиться из аварийного жилья – 1 тыс. 300 человек, это горизонт планирования в 10-12 лет", - сказал глава Сургутского района.





Житель Лянтора Валентина Осанова спросила Андрея Трубецкого о том, когда в городе появится молодежный центр. Горожанка уточнила, что "за молодежь переживают". Глава района ответил, что в начале 2024 г. такой центр в городе заработает. Другая горожанка, Любовь Шувакина, спросила Андрея Трубецкого, когда в городе заработает спорткомплекс. Он ответил, что сооружение начнут возводить в 2024 г., а закончат в 2025-ом. За два года на это из бюджета района выделят 408 млн руб. Житель Тундрино Вера Исаева спросила, будут ли власти покупать в этом населенном пункте квартиры для "узких" специалистов. Глава Сургутского района ответил утвердительно.

"Мы покупаем все 35 построенных квартир в малоэтажном жилье. Это для переселения из аварийного и "фенольного" жилья. Было ходатайство администрации поселения выделить три квартиры из 35 для служебного найма. На это деньги выделим из администрации района. Кого туда заселять, решит администрация Тундрино", - сказал Андрей Трубецкой.

Среди других поднятых тем – благоустройство арт-парка в Русскинской и строительство культурно-досугового центра в Солнечном.