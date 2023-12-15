Свердловская транспортная прокуратура отменила сервисный сбор в аэропорту Калининграда

Свердловская транспортная прокуратура провела проверку в калининградском аэропорту Храброво. В итоге действовавший там сервисный сбор был отменен.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что ООО "Авиапартнер", представляющее интересы авиакомпании в аэропорту Калининграда, необоснованно взимало с пассажиров дополнительный сервисный сбор. Деньги брали за провоз сверхнормативной ручной клади, питомца в салоне самолета, продление посадки на рейс, регистрацию опоздавших пассажиров и прочее, не предусмотренное федеральными авиационными правилами.

После этого Свердловский транспортный прокурор внес протест, который был удовлетворен. Сервисные сборы компанией-агентом отменены.

Напомним, что Калининград, как и Екатеринбург, стал одним из самых популярных направлений из Москвы на ноябрьские праздники.