СМИ: ЦАХАЛ объявил награду за головы лидеров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла назначить вознаграждение за информацию о лидерах палестинского движения ХАМАС, пишет газета Times of Israel.

Издание ссылается на распространяющееся в соцсетях фото листовки. Так, за информацию о лидере ХАМАС в Газе Яхье Синваре обещано 400 тысяч долларов.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что дни главы ХАМАС в секторе Газа "сочтены". Он добавил, что не имеет значения, сколько времени на это уйдет.

1 декабря армия Израиля возобновила удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после нескольких дней перемирия. ХАМАС заявило, что не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. 8 декабря военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву.