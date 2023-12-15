15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Около 180 детей из Краснодона и Краснодонского района отдохнут в лагерях Тюменской области

Около 180 детей из Краснодона и Краснодонского района отдохнут в лагерях Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В детских центрах "Ребячья Республика" и "Олимпийская Ребячка" для них организованы две внеканикулярные смены — с 8 по 13 декабря и с 12 по 19 декабря.

Гости познакомятся с туристическими особенностями региона, посетят мастер-классы и обучающие занятия по гостиничному делу, туризму и ресторанному сервису. Итогом станет брифинг, на котором каждый отряд представит свой туристический маршрут по городам России.

Краснодонские школьники успешно защитили социальный проект в рамках форума детских идей "Лидеры Мы вместе". Ребята также примут участие в слете "Большая перемена".

Дети отдыхают в рамках соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом. Напомним, соглашение было подписано 5 июня 2022 года во время визита Александра Моора в Луганскую Народную Республику. Документ основан на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР.

"Тюменскую область и Луганскую Народную Республику разделяют тысячи километров, а многие ребятишки никогда не уезжали дальше своего района. Эти впечатления точно останутся с ними на всю жизнь", - говорит Александр Моор, комментируя отдых детей из новых регионов России в Тюменской области.


Теги: Краснодон, лагерь, отдых,


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