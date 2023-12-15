СКР начал возбуждать уголовные дела из-за отключения электричества в морозы

В Хакасии возбуждено уголовное дело из-за длительного отключения электричества в морозы. Следователи усмотрели в ситуации халатность энергетиков (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

"В ноябре 2023 года ввиду увеличения максимально допустимого объема потребления электроэнергии происходило неоднократное отключение электроэнергии в пяти населенных пунктах, расположенных на территории Усть-Абаканского района Республики Хакасия", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Также отключение произошло 8 декабря в более чем 1,2 тыс. жилых домов в четырех населенных пунктах того же района.

"Жители домов, в том числе малолетние дети, были лишены возможности бесперебойного энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, что не позволило населению безопасно проживать в собственных домах ввиду установления на территории Республики Хакасия низких погодных температур", - добавили в СКР.

Между тем, по данным Минэнерго России, минувшей ночью в ряде регионов страны ухудшилась погода, что привело к новым отключениям. К утру 15 декабря в Ростовской области без электричества оставались 78 тыс. человек, в ДНР и ЛНР – 146 тыс. человек, в Псковской области – 3,5 тыс. человек.