15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Проект медкластера в Екатеринбурге высоко оценили в Совете Федерации

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко. Темой обсуждения стала реализация проекта медкластера в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Святенко высоко оценила инициативу властей по созданию кластера, который позволит внедрять инновации в лечебную практику и производство медицинской и фармацевтической продукции. Также он существенно повысит уровень медицинского образования и научных исследований благодаря концентрации научно-исследовательских и материально-технических ресурсов. В свою очередь Куйвашев подчеркнул, что строительство медкластера позволит решить один из важнейших вопросов здравоохранения – кадрового обеспечения сферы.

Инна Святенко(2023)|Фото: све.рф

Стоит отметить, что проект по созданию инновационного медицинского кластера "Академический" был представлен 25 ноября на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. В нем будут объединены региональные и федеральные учреждения здравоохранения, которые имеют богатейшую историю и накопленный десятилетиями опыт, а также внедряют самые передовые технологии, не боятся работать с инновациями и делать открытия в области медицины.

Евгений Куйвашев, Инна Святенко(2023)|Фото: све.рф

В "Академическом" будет подготовлена база для медучреждений, где не только умеют пересаживать или "выращивать" органы, проводить малоинвазивные операции – редкие во всем мире, но и каждый день спасают жизни не только взрослого населения, но и даже не рожденных детей. Среди резидентов медицинского инновационного кластера – Уральский НИИ охраны материнства и младенчества, областная клиническая больница №1, Свердловский онкологический диспансер, Уральский государственный медицинский университет и многие другие.

Закладка камня НИИ ОММ, медицинский кластер в Академический районе(2018)|Фото: Накануне.RU

На базе медкластера запланировано создать новые объекты медицинского образования и науки, разрешить вопрос дефицита кадров в сфере здравоохранения, расширить профилактическую и реабилитационную базы, позволив уральцам не покидать регион для получения квалифицированной медпомощи и дальнейшего восстановления. Планируется поддерживать новые научные исследования и открытия, позволив специалистам выйти на новый уровень в разработках и производстве современного медоборудования, приборов или лекарств.

К слову, Инна Святенко особо подчеркнула необходимость поддержки проекта по созданию именно кластера полного цикла.

Закладка камня НИИ ОММ, медицинский кластер в Академический районе(2018)|Фото: Накануне.RU

Ожидается, что "Академический" будет надежным фундаментом для обмена опытом свердловских резидентов с представителями сферы здравоохранения из других российских регионов и стран. А "медицинский туризм" станет одной из визитных карточек Свердловской области.

Остается добавить, что Академический, как будущий район-наукоград, возводит ведущий застройщик Среднего Урала и основатель восьмого района Екатеринбурга – АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС").

Теги: медкластер, проект, Совет Федерации, Академический, Екатеринбург


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