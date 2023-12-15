15 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале на площади более тысячи "квадратов" горит кровля цеха

Рано утром в пятницу на Среднем Урале произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в седьмом часу утра поступил сигнал о возгорании на промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа. Загорелась кровля производственного цеха.

Из здания было эвакуировано 40 человек, сведений о пострадавших не поступало. По уточненной информации, площадь пожара составляет 1 тысячу 300 квадратных метров.

Сейчас огнеборцы принимают меры для локализации огня. На месте развернут штаб пожаротушения.

Теги: цех, пожар, поселок, МЧС


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