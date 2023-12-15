15 Декабря 2023
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Фото: telegram-канал &quot;Свердловская область&quot; / t.me/miduralofficial

Названа стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани

Проезд по автомагистрали М-12 "Восток" от Москвы до Казани для легковых авто будет стоить 4 тыс. 481 рубль.

Как заявил зампред правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК "Автодор" Константин Макиев, сегодня участок от Москвы до Арзамаса стоит 2,8 тыс. руб. Планируется к открытию оставшейся части уже полностью сквозной проезд до Казани. Отмечается, что водители, которые часто пользуется дорогой, используют транспондер и могут претендовать на скидку по программе лояльности.

Как отметил Макиев, она заключается в начислении владельцу транспондера бонусов за каждые пройденные 50 км. Таким образом, стоимость поездки от Москвы до Казани будет стоить на 15% дешевле на обратном пути от одного города к другому - 3,8 тыс. руб. для легковых автомобилей. От Арзамаса до Казани стоимость проезда планируется без учета скидки в 1,9 тыс. руб., сообщают "Известия".

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" ответил на обращение москвича Сергея Гвоздева-Карелина. Мужчина пожаловался на высокий тариф за проезд по трассе М-12 Москва – Казань. Он указал на стоимость около 6 тыс. руб., в то время как ее планировалось установить на уровне 4 тыс. руб. Глава государства пообещал проверить информацию.

Теги: трасса, транспорт, дорога, М-12


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