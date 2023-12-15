Спрос россиян на авиаперелеты в Таиланд вырос на 156%

Спрос на авиаперелеты в Таиланд увеличился на 156%.

Как показало исследование сервиса "Яндекс Путешествия", в рамках которого аналитики сравнили данные по бронированиям отелей и авиабилетам в обе стороны с датами поездки с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года и аналогичные данные прошлого года, самым популярным регионом Таиланда стала восточная провинция Чонбури, далее идет остров Пхукет, а замыкает тройку провинция Трат.

Средняя стоимость перелета в Королевство и обратно - 72,4 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом авиабилеты подорожали на 7%. Средняя стоимость одной ночи в отелях Таиланда составляет 8,7 тыс. руб., сообщают "Известия".

Ранее стала известна стоимость новогоднего отдыха для россиян.