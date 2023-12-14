В Екатеринбурге военных заставили заплатить 700 тысяч рублей за изнасилование девушки

В Екатеринбурге произошла невероятная история, сюжетные повороты которой достойны полноценного сериала.

Как передает Telegram-канал Baza, все началось в ночь с 9 на 10 декабря. По словам 19-летней Юлии, она ночевала в квартире своего парня, куда приехали и его трое друзей-военнослужащих. Дождавшись, пока возлюбленный девушки уснет, троица якобы напала на нее и изнасиловала.

11 декабря пострадавшая обратилась в 12-й отдел полиции, где написала заявление и рассказала все оперативнику. Однако тот, разговорившись с девушкой, уверил, что шансов на возбуждение уголовного дела крайне мало. Лучшим выходом будет не регистрировать заявление, а уладить все тихо непосредственно с самими насильниками, потребовав у них денежную компенсацию. Майор предложил взять с военнослужащих 700 тыс. рублей, однако большую часть - 400 тыс. рублей, он заберет себе, так сказать, за посредничество. Точно неизвестно почему, но Юлия согласилась.

Полицейский связался с парнями, и те согласились заплатить. Однако, как только звонок прекратился, они сразу обратились в ФСБ. Передача денег проходила уже под их контролем. 13 декабря правоохранители задержали и полицейского и девушку, у которых обнаружили 400 и 300 тыс. рублей соответственно.

Уголовное дело возбудить все-таки удалось, вот только по статье "взятка в особо крупном размере", где подозреваемым выступает сам майор. Сейчас он находится под стражей. Девушка же проходит по делу в качестве свидетеля.

"В случае, если информация о противоправных действиях должностного лица, о котором идет речь, подтвердится, в отношении него и его непосредственных руководителей последуют адекватные меры реагирования в соответствии с действующим законодательством" - сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Свердловской области.

Что же проводится относительно истории про изнасилование - пока не сообщается.