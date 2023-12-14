Сотрудники «Атомстройкомплекса» одели в новгодний наряд 8-метровую ель, которую сохранили на стройплощадке в Екатеринбурге

На стройплощадке школы на 1500 мест на улице Советской строители компании «Атомстройкомплекс» сохранили высокую 8-метровую ель, которую проектом предполагалось снести. Расположить коммуникации и подъездные пути для техники удалось так, чтобы не повредить дерево. После сдачи школы красавица-ель окажется рядом с главным входом, и дети смогут наряжать ее к новому году. А пока ее украсили строители – сверкающими гирляндами, сообщает пресс-служба строительной компании.

«Атомстройкомплекс» ежегодно вносит свой вклад в новогоднее украшение Екатеринбурга. Праздничное оформление получили и другие строительные площадки: ЖК «Северное сияние» и «NOVA park», «Северный Химмаш», «Квартал Энтузиастов», «Просторы» и «Река». Застройщик украсил и свой главный офис, расположенный на так называемом гостевом маршруте города – ул. Белинского, 39 – персонажами из старой доброй сказки «Щелкунчик».

Ежегодно компания преображает к Новому году пешеходную часть улицы Красноармейской: гирляндами украшены деревья и фонари, а возле усадьбы Шумкова установлена пушистая ель. Пешеходной улица Красноармейская стала в 2015 году по инициативе компании «Атомстройкомплекс», которую поддержала власть. Прошедшим летом компания обновила концепцию озеленения улицы, на месте газонов высажены парковые розы, сирень и многолетние растения, превратившие участок в центре города в уютный зеленый сад. А в зимнее время тихая улица привлекает горожан атмосферой праздника и становится фоном для семейных фотосессий.

В декабре компания «Атомстройкомплекс» также установила новогодние елки в своих подшефных учреждениях: в областном детском хосписе и в центре социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района.