14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин снова поддержал проект "Севсиба": "Правительство рассматривает варианты"

Владимир Путин снова поддержал проект создания железнодорожной магистрали, которая бы связала север Западной Сибири с Якутией и Дальним Востоком – так называемый "Севсиб".

Во время большой пресс-конференции/прямой линии президент России отметил, что "этот проект нужен".

"Правительство рассматривает варианты. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие восточного полигона. А это направление тоже имеет отношение к решению нашей магистральной задачи. Поинтересуюсь у вице-премьера и главы РЖД тем, на каком этапе проект", - пообещал президент.

В октябре 2023 года президент поручил правительству до 1 марта 2024 года рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая будет выходить на Байкало-Амурскую магистраль. Эта дорога в перспективе соединит Югру, Тюменскую, Томскую, Кемеровскую область и Красноярский край. Длина пути составит более 2 тыс. километров.

Теги: владимир путин, севсиб, железная дорога


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