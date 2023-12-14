Путин снова поддержал проект "Севсиба": "Правительство рассматривает варианты"

Владимир Путин снова поддержал проект создания железнодорожной магистрали, которая бы связала север Западной Сибири с Якутией и Дальним Востоком – так называемый "Севсиб".

Во время большой пресс-конференции/прямой линии президент России отметил, что "этот проект нужен".

"Правительство рассматривает варианты. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие восточного полигона. А это направление тоже имеет отношение к решению нашей магистральной задачи. Поинтересуюсь у вице-премьера и главы РЖД тем, на каком этапе проект", - пообещал президент.

В октябре 2023 года президент поручил правительству до 1 марта 2024 года рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, которая будет выходить на Байкало-Амурскую магистраль. Эта дорога в перспективе соединит Югру, Тюменскую, Томскую, Кемеровскую область и Красноярский край. Длина пути составит более 2 тыс. километров.