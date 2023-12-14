14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Путин: то, что Европа недополучает газ – это их проблемы

Владимир Путин объяснил, почему, несмотря на санкционное давление со стороны ЕС, российский газ продолжает поступать в Европу.

Как рассказал президент на сегодняшней итоговой пресс-конференции, причина в том, что "Газпром" – надежный партнер.

"У него есть контрактные обязательства, которые он всегда исполнял и будет исполнять. То, что Европа недополучает газ – это их проблемы. Пытались свалить на нас, что это наша проблема – но это полная чушь", - заявил Путин.

Он отметил, что это не Россия взорвала газопроводы "Северный поток-1" и частично "Северный поток-2".

"Это сделали американцы или кто-то с их подачи", - указал российский президент.

Итоги года с Владимиром Путиным(2023)|Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Также он высказался о том, что газ идет в Европу через территорию Украины.

"Мы и деньги получаем. А Украина получает за транзит и вообще получает наш газ. Сеть там устроена еще с советских времен. Как только газ туда вошел – он растекается по территории", - пояснил Путин.

Глава государства добавил, что "цели наказать Европу нет".

"Они платят деньги, и приличные", - заключил Путин.

Теги: Путин, Европа, Украина, газ, транзит


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