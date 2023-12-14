Иранская делегация детально ознакомилась с экономическим потенциалом Астраханской области

Завершился визит в Астраханскую область делегации провинции Гилян Исламской Республики Иран во главе с губернатором Асадоллой Аббаси. В ходе встреч и переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Астраханской областью и иранским регионом в торговле, транспорте, логистике, промышленности, образовании и других сферах. Гости из Ирана подробно знакомились с экономическим потенциалом региона.

Делегация провинции Гилян посетила ПАО «Астраханский порт», где её участникам рассказали о перспективах расширения портовых мощностей при активном участии иранского капитала, подчеркнув важность сотрудничества Астраханской области и Ирана по развитию коридора «Север — Юг».

На встрече в Торговом доме Ирана работающие в Астрахани иранские предприниматели поделились с представителями провинции Гилян опытом ведения бизнеса в России и, в частности, в Астраханской области. Прозвучали предложения активизировать работу Торгового дома Ирана для расширения внешнеэкономических связей между двумя странами, открыть его представительство в ТПП Гиляна.

В особой экономической зоне «Лотос» делегация провинции Гилян посетила строительную площадку, на которой входящая в крупный частный холдинг Golrang Industrial Group иранская компания «Роза» возводит завод по производству моющих средств. Общий размер инвестиций в проект составит более 360 млн рублей.

Инвесторы сообщили губернатору провинции Гилян о том, что завод строится в две очереди. На данный момент на площадке возведены металлоконструкции для производственного цеха и складского помещения, идёт установка сэндвич-панелей и крыши. До конца 2024 года будут построены административно-бытовой комплекс, первая производственная линия и склады. Ввод первой очереди в эксплуатацию запланирован на 2025 год, выход на проектную мощность — в 2029 году.

Члены иранской делегации также посетили предприятие по производству геотекстиля «Гекса-Лотос».

«Продукция нашей компании востребована на объектах дорожного строительства по всей России — от Дальнего Востока до Калининграда, а также поставляется в Казахстан, Беларусь и используется для ремонта дорог в Астрахани», — рассказали представители ООО «Гекса-Лотос».

В уходящем году ввели в эксплуатацию еще один производственный цех и запустили новое оборудование — экструдер по изготовлению пленочной нити. Сейчас полным ходом идёт строительство третьей очереди предприятия. Уже завершается возведение металлоконструкций нового цеха, в котором будут развивать ткацкие технологии. В 2024 году завод начнет выпускать гидропароизоляцию для малоэтажного строительства.

Делегация провинции Гилян ознакомилась с производственными мощностями АО «Судостроительный завод «Лотос», который является якорным резидентом одноимённой ОЭЗ. Предприятие специализируется на строительстве судов класса «река-море», блоков плавучих и стационарных буровых платформ, наращивает компетенции в строительстве пассажирского и дноуглубительного флота.

Губернатор провинции Гилян осмотрел в заводских цехах ход строительства первых в России контейнеровозов для Каспия, судна, стоящегося для Ирана, а также танкера-химовоза и земснарядов.

«В этом году мы завершили строительную фазу проекта круизного лайнера и осуществили его перегон на достройку в акватории Астраханского судостроительного производственного объединения», — рассказал иранским гостям управляющий директор завода «Лотос» Александр Иващенко.

В завершении визита в Астраханскую область губернатор провинции Гилян Асадолла Аббаси посетил АО «Морской торговый порт Оля», который является важным звеном международного транспортного коридора «Север — Юг». Представитель дирекции порта, генеральный директор ПАО «Первая стивидорная компания» Анатолий Нестерец показал гостям имеющиеся портовые мощности, в частности, зерновой терминал, из которого после загрузки суда берут курс по Каспию на Иран.

Стороны отметили, что грузооборот между астраханскими и иранскими портами из года в год увеличивается. Так, по итогам девяти месяцев этого года на 10 % возросли экспортные поставки, на 40 % — импорт.

На примере 8 и 9 причалов порта Оля — первой очереди портовой особой экономической зоны — первый заместитель генерального директора управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» Сергей Асеев и заместитель генерального директора этой компании Андрей Налимов рассказали членам делегации провинции Гилян об этапах её развития.

На площади 16 гектаров будут построены открытые площадки для перевалки контейнеров и генеральных грузов, закрытый склад для комплектования контейнеров сборными грузами, административное здание управления портов, подкрановые пути, подъездная автомобильная дорога, а также необходимые для функционирования порта сети электро-, газо- и водоснабжения.

Представители управляющей компании АО «ОЭЗ «Лотос» отметили, что 8 и 9 причалы уже работают в тестовом режиме. На данный момент с них отгрузили три судна с зерном в Иран, готовится к отправке четвертое. Принимать контейнеры причалы начнут весной 2024 года, когда будет обустроен пункт пропуска.

Асадолла Аббаси подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии астраханского порта Оля и портовой особой экономической зоны, потому через их терминалы грузы идут по Каспию из России в гилянские порты и в обратном направлении.

«Наши порты и свободные экономические зоны должны активнее сотрудничать друг с другом, чтобы увеличить грузопоток», — отметил губернатор провинции Гилян.