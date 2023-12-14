Путин предлагает продлить семейную ипотеку после 2024 года

Владимир Путин предлагает продлить программу семейной льготной ипотеки после июня 2024 года. "Семейная ипотека до июня 2024 года только, правительство думает пока о ее продлении. Но лучше думать в направлении продления. Там и первичный взнос минимальный 20%, и 6% годовых ставка", - заявил президент России.