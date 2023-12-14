14 Декабря 2023
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Фото: mos.ru/Евгений Самарин

"Учебник по истории должен соответствовать истине, а не обслуживать чьи-то интересы"

Владимир Путин объяснил, зачем нужно было переписывать историю - новый учебник современной истории поступил в школы в этом учебном году.

По словам президента, было 65 версий этого учебника, в которых было написано "все, что угодно", в том числе, оценивалась необходимость открытия второго фронта, но не было ничего о значении битвы под Сталинградом.

Поэтому, считает президент, нужна была единая фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех, кто читает.

"Сегодня ребенок, завтра гражданин", - отметил президент.

Он отметил, что вопросы по качеству учебника возникают, есть критика, и призвал научное, педагогическое и родительское сообщество подключиться к доработке учебника, "с учетом реалий сегодняшнего дня".

"Учебники должны соответствовать истине, а не обслуживать чьи-то интересы", - заявил президент.

Напомним, ранее автор собственного единого учебника по истории России, директор московской школы №1184 в 2000–08 гг. Евгений Спицын в разговоре с Накануне.RU подверг критике новый школьный учебник истории.

"А вообще, то, что касается, например, новейших страниц отечественной истории, которые, по моей информации, писал якобы лично Мединский, они у меня вызывают, мягко говоря, недоумение", - сказал Спицын.

Полностью мнение историка по поводу нового учебника можно прочесть по этой ссылке.

Теги: путин, история, учебник


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