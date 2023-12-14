Путин об отношениях с Францией и Макроном: есть интерес – мы готовы, нет – обойдемся

Владимир Путин заявил, что готов возобновить рабочие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В ходе сегодняшней пресс-конференции президенту России задал вопрос журналист из Франции. Его интересовало, каковы сейчас отношения Путина с Макроном.

Глава государства ответил, что раньше с французским коллегой у него были "хорошие, рабочие отношения".

"И я бывал во Франции, и Макрон приезжал в Россию", - поделился воспоминаниями Путин.

Он отметил, что "в какой-то момент отношения прекратились". Однако, по его словам, Россия готова их возобновить.

"Есть интерес – мы готовы, нет – обойдемся. Мы не уклоняемся от контактов. А на нет и суда нет. У нас есть, чем заниматься", - заключил Путин.