40% экспорта идет за рубли, 33% за юани. Путин поделился новым валютным раскладом

Владимир Путин считает, что ситуация с курсом валют и расчетов в валютах стабильная и предсказуемая. Такое заявление президент сделал на пресс-конференции. По его словам, Россия не отказалась от расчетов в иностранных валютах, но существенно изменился их расклад.

"В 2021 году, дай бог памяти, при обслуживании нашего экспорта 87% расчетов шли в долларах и евро, на рубль приходилось 11-13%, на юань 0,4%. На сентябрь 2023 года на рубль пришлось 40%, на юань 33%, на доллар и евро 24%. Зачем наши партнеры сокращают возможности доллара и евро как международных универсальных резервных валют? Стреляют себе в ногу", - поделился соображениями президент.

Он отметил, что расчеты в национальной валюте укрепляют суверенитет. Отвечая на вопрос про переход Аргентины на американские доллары как внутреннюю валюту, Путин подчеркнул, что решение это непростое, связанное с утратой суверенитета страны.

"Если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь", - заметил он, предположив, что в ситуации дефицита бюджета Аргентине останется только сокращать социальные расходы.