Врачей в новые регионы России будут завлекать деньгами и 2%-ной ипотекой

Врачей в новые регионы России будут завлекать деньгами и двухпроцентной ипотекой. Такую инициативу президент Владимир Путин намерен обсудить с правительством по итогам сегодняшней пресс-конференции.

К президенту обратился онколог из одного из новых регионов. По его словам, нагрузка на врачей онкоцентра сейчас вдвое выше норматива - 50-60 амбулаторных и 20 стационарных пациентов на одного врача в день. Он предложил создать федеральную программу по привлечению медиков в ЛНР и ДНР.

Путин ответил, что не видит необходимости в отдельной программе. В новых регионах сейчас уже действует льготная ипотека в 2%, но она распространяется только на новостройки, которых, отметил президент с усмешкой, сейчас не так много. Эту льготу он предложил распространить на вторичное жилье, а также повысить подъемные для приезжающих в республики медиков - до 2 млн для врачей и по миллиону для фельдшеров. Глава страны пообещал поговорить об этом с правительством.