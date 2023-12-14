В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщений о бомбе

В Нижневартовске сегодня эвакуировали здание школы №17. По информации городских властей, в соцсетях появилось сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, учащиеся и педагоги были эвакуированы на время обследования школы кинологической службой. По итогам проверки подозрительных предметов не обнаружено. После завершения проверки школа возобновила работу в штатном режиме.

Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.