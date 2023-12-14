14 Декабря 2023
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Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Путин: посмотрите на СВО, и что происходит в Газе – почувствуйте разницу

Владимир Путин назвал происходящее в секторе Газа "катастрофой". Об этом президент заявил сегодня, подводя итоги уходящего года.

Вопрос Путину о ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта задал журналист из Турции. Президент России отметил значительную роль своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эродогана в вопросе урегулирования конфликта.

"То, что происходит – это катастрофа. Все в мире видят. Посмотрите на СВО, и посмотрите, что происходит в Газе – почувствуйте разницу", - заявил Путин.

Также он высказался о роли ООН в ситуации с израильско-палестинским конфликтом.

"ООН изначально создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден – решения не принимают. Так было всегда, особенно в период холодной войны. Советский Союз раньше накладывал вето. И важно сохранить такие механизмы в ООН, иначе она превратится просто в говорильню", - полагает президент.

Он отметил, что нужно создавать фундаментальную основу для урегулирования конфликта. Также Путин признался, что постоянно находится на связи с Эрдоганом и даже хотел посетить Турцию.

"Я планировал, но у Эрдогана не получилось по его графику. А я не против был слетать в Турцию. Но у него не получилось, не у меня, так бывает. Может, в начале следующего года будет визит", - добавил он.

Теги: Путин, Газа, Турция, Эрдоган


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