14 Декабря 2023
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Фото: скриншот с трансляции Первого канала

Путин заявил о готовности восстановить отношения с США и Европой

Владимир Путин заявил о готовности восстановить отношения с Западом, правда, при соблюдении ряда условий.

Во время прямой линии/большой пресс-конференции президент России заявил: "Нормализация отношений зависит не только от нас. Это не мы испортили отношения, нас хотели задвинуть на задний план".

"Безудержное стремление подползти к нашим границам привело к этой трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия. США задумали и организовали, а Европа стоит молча смотрит. Ну как с ними выстраивать отношения? Мы – за. Но они не собираются ничего такого делать", - полагает глава государства.

"В значительной степени Европа утратила свой иммунитет, решения многие принимают во вред себе. Многие европейские деятели сейчас ведут себя как генерал де Голль. Но на практике – как маршал Петен, который во Вторую мировую войну подчинился воле оккупантов. Все себя так ведут кроме нескольких человек. Они не пророссийские, они пронациональные люди", - сказал Путин, приводя в пример венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

"Мы готовы выстраивать отношения с ними [Европой]. И с США готовы. США – важная, нужная страна мира, но имперская политика им самим мешает. В общественном создании они должны вести себя как империя. Если они уступают, это воспринимается электоратом как провал. Должны произойти там внутренние изменения, когда они начнут уважать другие страны. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений", - заключил Путин.

Теги: владимир путин, запад, европа, сша


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