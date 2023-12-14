14 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Ветеранов СВО трудоустроят в школы

Владимир Путин пообещал трудоустроить ветеранов СВО в школы. С таким предложением к нему обратились военные именной президентской бригады, которые уже два года находятся в зоне спецоперации.

По их мнению, люди с боевым опытом могли бы войти в некую патриотическую структуру по воспитанию молодежи. "Инициатива в высшей степени востребована, особенно на переломных моментах истории как сейчас", - похвалил идею Путин и привел цитату Бисмарка, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники.

"Воспитание в духе патриотизма чрезвычайно важно, свыше 1000 ваших коллег и товарищей, которые уже отслужили и вернулись к мирной жизни, работают в школах и подростковых коллективах, поскольку лучшее воспитание - личный пример", - сказал президент.

Он также пообещал, что военные, которые участвуют в СВО в качестве добровольцев, будут иметь те же привилегии, что и контрактные и мобилизованные военные.

Теги: ветераны, сво, патриотизм, школы


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