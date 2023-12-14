14 Декабря 2023
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Политика Тюменская область
Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев: По итогам января-октября индекс промышленного производства в УрФО составил 101,2%

Владимир Якушев накануне принял участие в заседании Тюменской области думы, где  рассказал о предварительных итогах социально-экономического развития регионов Уральского федерального округа в 2023 году и вручил награды.

Уральский полпред отметил, что, несмотря на беспрецедентные санкции и неблагоприятные внешнеэкономические факторы, экономика продемонстрировала по итогам 2023 года устойчивый рост практически по всем показателям: «Все это результат совместных усилий граждан, бизнеса и власти. Впереди у нас ещё очень много задач. И только от нас зависит, как они будут решены, и каким будет дальнейшее развитие наших регионов».

Владимир Якушев сообщил, что по итогам января-октября индекс промышленного производства в УрФО составил 101,2%. При этом обрабатывающая промышленность выросла на 10,5%. Инвестиции в основной капитал в округе по итогам трёх кварталов выросли на 1,8%.

якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Строительство жилья в этом году также превышает показатели прошлого года: в январе-октябре в УрФО введено 7,4 млн кв. м, что на 8% выше уровня 2022 года.

Уверенный рост также демонстрируют сферы розничной торговли (плюс 9,2% к январю-октябрю 2022 г.), общественного питания (плюс 13%) и услуг (плюс 4%). Именно в этих сферах сосредоточена большая часть представителей малого и среднего бизнеса. Число субъектов МСП в УрФО за год выросло на 18 тысяч единиц, и теперь их более 516 тысяч. Увеличилось и количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса: по состоянию на ноябрь 2023 года в этом секторе трудятся 2,5 миллиона человек (+8% к ноябрю 2022 г.).

Владимир Якушев также обозначил вызовы, с которыми предстоит работать в 2024 году. Ключевыми из них станут вопросы кадрового обеспечения всех сфер, привлечение инвестиций в регионы Уральского федерального округа и сохранение общей динамики роста экономики.

Полпред поблагодарил всех за вклад в развитие экономики и вручил награды. Благодарственное письмо Президента России за реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев вручил губернатору Тюменской области Александру Моору.

моор, якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Благодарственные письма полномочного представителя Президента в УрФО за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Тюменской области вручены также ведущему агрохимику общества с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат ТюменьАгро» Казанцевой Екатерине  и ведущему агроному по защите растений общества с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат ТюменьАгро» Воронковой Ирене. 

Теги: владимир якушев, александр моор, ehaj? рост экономики


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