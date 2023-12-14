14 Декабря 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На "Сибирских каникулах" в Москве побывало порядка 80 000 человек

На "Сибирских каникулах" в Москве побывало порядка 80 000 человек, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменская область презентовала свой туристический потенциал в парке "Зарядье". С 8 по 10 декабря жители и гости столицы приняли участие в интерактивной программе с конкурсами, играми и розыгрышем призов от Visit Tyumen.

Более 100 поездок совершило "Новогоднее такси Visit Tyumen". 10 счастливчиков выиграли туры "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" на двоих.

туризм, сибирские каникулы(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В такси и на уличном стенде разыграли 1 000 подарков: свитшоты, термокружки, термосы, футболки, полотенца, бутылочки для воды, шоперы, платки, варежки, сибирскую косметику, конфеты, значки и многое другое.

Туристско-информационный центр принял порядка 7 000 человек.

туризм, сибирские каникулы(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Отметим, что проект "Сибирские каникулы" реализуется в рамках соглашения между Правительством Москвы и Правительством Тюменской области.

Власти региона уделяют большое внимание развитию внутреннего туризма. Ожидается, что Тобольск к 2030 году будет привлекать в три раза больше туристов. По прогнозам экспертов, турпоток составит 850 000 человек. В городе планируют отреставрировать объекты культурного наследия, построить новые жилые комплексы, набережную, концертный зал.

Теги: сибирские каникулы, туризм


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