На "Сибирских каникулах" в Москве побывало порядка 80 000 человек

На "Сибирских каникулах" в Москве побывало порядка 80 000 человек, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменская область презентовала свой туристический потенциал в парке "Зарядье". С 8 по 10 декабря жители и гости столицы приняли участие в интерактивной программе с конкурсами, играми и розыгрышем призов от Visit Tyumen.

Более 100 поездок совершило "Новогоднее такси Visit Tyumen". 10 счастливчиков выиграли туры "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" на двоих.

В такси и на уличном стенде разыграли 1 000 подарков: свитшоты, термокружки, термосы, футболки, полотенца, бутылочки для воды, шоперы, платки, варежки, сибирскую косметику, конфеты, значки и многое другое.

Туристско-информационный центр принял порядка 7 000 человек.

Отметим, что проект "Сибирские каникулы" реализуется в рамках соглашения между Правительством Москвы и Правительством Тюменской области.

Власти региона уделяют большое внимание развитию внутреннего туризма. Ожидается, что Тобольск к 2030 году будет привлекать в три раза больше туристов. По прогнозам экспертов, турпоток составит 850 000 человек. В городе планируют отреставрировать объекты культурного наследия, построить новые жилые комплексы, набережную, концертный зал.