Цены на шоколад в России вырастут на 20% в 2024 году

Производители шоколадных кондитерских изделий предупредили о подорожании продукции, сообщили РБК участники рынка.

Причина — рост мировых цен на какао-бобы, ослабление рубля, а также увеличение стоимости логистики и упаковки.

В начале декабря 2023 года российское подразделение швейцарской компании Barry Callebaut предупредило партнеров о подорожании продукции. С 1 января 2024 года отпускные цены вырастут на 20% из-за подорожания сырья.

В России шоколад изготавливается из импортных какао-бобов, которые ввозятся из Африки и Южной Америки.

В июле сообщалось, что участники рынка прогнозируют повышение цен на шоколад и другую продукцию, в которой есть какао-бобы. Сейчас цены на это сырье бьют новые рекорды. Отмечалось, что рост цен связан с неурожаем в странах Западной Африки, а также с сокращением переработки какао-бобов во всем мире, логистическими сложностями и т.д. Проблема заденет и Россию, причем здесь сыграет свою роль и слабый рубль, поскольку чаще всего цены на какао-бобы имеют привязку к доллару.