14 Декабря 2023
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Образование Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов принял участие в "родительской приемке" нового корпуса школы в Кирове

Губернатор Кировской области Александр Соколов принял участие в «родительской приемке» нового корпуса школы №53 в областной столице, сообщает пресс-центр правительства региона. Здание построено в рамках Президентского нацпроекта «Образование». Вместе с родителями учеников глава региона осмотрел учебные классы: 16 кабинетов для начальной школы, кабинеты иностранного языка, игровые комнаты, библиотеку, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, столовую и пищеблок, кабинеты логопеда и психолога.

Сейчас в школе №53 учатся 1350 детей в две смены, работают 53 педагога. В новом корпусе будут обучаться 646 школьников начальных классов (21 класс).

школьные парты, школьный класс, учеба(2023)|Фото: kirovreg.ru

Родители школьников одобрили современную систему безопасности и оповещения, а также образовательную технику, которой оснащены кабинеты.

"Прошелся по школе и вспомнил, как сам учился и преподавал. Прошло время, и мы видим совсем другой уровень обеспечения учебно-воспитательного процесса. Вместе со мной здание осмотрели родители, которые были в восторге от того, что их дети будут учиться в современной и комфортной школе. Мы фактически открываем череду подарков родному городу к 650-летию. У нас недавно состоялся оргкомитет под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, где прозвучало, что юбилей города должен запомниться не только праздничными мероприятиями, но должно остаться что-то, что будет ассоциироваться с 650-летием Кирова, с обновлением и созданием комфорта для горожан. Эта школа — первая ласточка", — отметил Александр Соколов.

александр соколов(2023)|Фото: kirovreg.ru

Ввод в эксплуатацию нового корпуса школы №53 позволит сократить число учащихся второй смены, появятся дополнительные места для школьников, а новое оборудование поможет реализовывать программы дополнительного образования для младших классов. Также в новом корпусе можно будет организовать процесс инклюзивного обучения детей. 

новая школа в кирове(2023)|Фото: kirovreg.ru

Теги: александр соколов, новая школа, родительская приемка, учебно-воспитательный процесс


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