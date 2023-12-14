14 Декабря 2023
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Происшествия Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников лично встретился с пострадавшими в ДТП педагогами Костромской области, поблагодарил врачей

Накануне в ДТП на границе Владимирской и Ярославской областей пострадали костромские педагоги, делегация которых направлялась в Москву на торжественное закрытие Года педагога и наставника.

Губернатор Сергей Ситников обратился к своим коллегам - губернаторам из двух регионов с просьбой оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По личной просьбе главы региона к месту аварии были оперативно направлены два автобуса из Ярославской области и экипаж ДПС для сопровождения.

непогода, метель, наледь на дороге(2023)|Фото: adm44.ru

Также губернатор Сергей Ситников выехал в районную больницу города Александров Владимирской области, куда направили для оказания медицинской помощи и обследования большую часть пострадавших, сообщает пресс-служба главы Костромской области.

В Александровской больнице вместе с представителями министерства здравоохранения Владимирской области и врачами Сергей Ситников пообщался с костромскими педагогами, узнал об их состоянии. В учреждение поступило 23 человека. После обследования в больнице останутся только десять. Двое из них - в реанимации. Восемь человек в состоянии средней тяжести - в общем отделении. Врачи отмечают, что уже завтра одного пациента из реанимации переведут в общую палату. Второго сегодня обследует мультидисциплинарная бригада из Владимира, после чего будет приниматься решение о возможном переводе в областной центр.

В настоящее время в Кострому уже отправились те, кто получил помощь медиков. Сергей Ситников распорядился, что 14 декабря  всех прибывших в областной центр дополнительно обследуют в травматологическом центре городской больницы. Кроме того, для педагогов из муниципальных образований, которые прибыли уже в Кострому, был организован ночлег и питание на базе загородного комплекса.

ситников(2023)|Фото: adm44.ru

Глава региона поблагодарил коллег из Владимирской и Ярославской областей за оперативно организованную, профессиональную помощь для костромских педагогов.

«Очень признателен всему здравоохранению Владимирской области, потому что и региональный министр приехал, и главный врач, – все здесь помогают заниматься нашими земляками. Часть из них уже в ближайший час убывает домой. Большая просьба к докторам-костромичам. Я попросил, чтобы завтра уже всех доставили в травматологические отделения, в отделения неврологии, чтобы обследовать и привести в порядок. Будьте здоровы, берегите себя, чтобы у всех все было хорошо», - отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, дтп, педагоги, врачи, травматологический центр


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