Российский дизайнер Гоша Рубчинский возглавил бренд одежды Yeezy от рэпера Канье Уэста

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал креативным директором американского бренда одежды Yeezy, создателем которого является рэпер Канье Уэст.

Экс-супруг Ким Кардашьян объявил в своих соцсетях о найме российского дизайнера: "Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна".

Несмотря на многочисленные скандалы вокруг Уэста и его семьи, а также неоднозначные отзывы критиков о ряде коллекций бренда, в целом марка Yeezy является коммерчески успешной. Особенно ярким было сотрудничество бренда с Adidas, для которого Уэст выпустил кроссовки, ставшие культовыми. Впрочем, в 2022 году Adidas разорвал партнерство с Уэстом из-за его антисемитских высказываний.

Рубчинский эпизодически сотрудничал с крупными западными брендами, такими как Burberry и Comme des Garçons.