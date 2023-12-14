14 Декабря 2023
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Фото:instagram.com/kimkardashian

Российский дизайнер Гоша Рубчинский возглавил бренд одежды Yeezy от рэпера Канье Уэста

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал креативным директором американского бренда одежды Yeezy, создателем которого является рэпер Канье Уэст.

Экс-супруг Ким Кардашьян объявил в своих соцсетях о найме российского дизайнера: "Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна".

Несмотря на многочисленные скандалы вокруг Уэста и его семьи, а также неоднозначные отзывы критиков о ряде коллекций бренда, в целом марка Yeezy является коммерчески успешной. Особенно ярким было сотрудничество бренда с Adidas, для которого Уэст выпустил кроссовки, ставшие культовыми. Впрочем, в 2022 году Adidas разорвал партнерство с Уэстом из-за его антисемитских высказываний.

Рубчинский эпизодически сотрудничал с крупными западными брендами, такими как Burberry и Comme des Garçons.

Теги: гоша рубчинский, кенье уэст, Yeezy


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