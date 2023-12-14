14 Декабря 2023
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут жертв "альфонса", приехавшего из Барнаула

В Екатеринбурге полиция ищет потерпевших от действий предполагаемого альфонса. Подозреваемый приехал на Урал из другого региона.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая рассказала, что некто по имени "Сергей" завладел ее деньгами, которые она дала ему для покупки машины. Сыщики установили, что в конце октября пострадавшая познакомилась с мужчиной, они стали общаться в соцсети. Через некоторое время женщина попросила нового приятеля помочь в продаже принадлежащей ей иномарки Chevrolet Cruze и приобретении нового авто.

На это "Сергей" согласился и уже через два дня машина была продана через интернет-сервис объявлений. После сделки на карточку будущей жертвы поступили вырученные от продажи авто 500 тысяч рублей. Буквально в тот же день в торговом центре женщина передала "Сергею" 475 тысяч для покупки нового Hyundai Solaris, который он пообещал приобрести до 23 ноября. Однако после этого ухажер перестал выходить на связь. Обманутая дама пошла в полицию.

подозреваемый в мошенничестве в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Накануне силовики задержали 33-летнего мужчину и доставили в дежурную часть для разбирательства. Им оказался нигде не работающий и неоднократно судимый за хранение и использование поддельных документов, растрату, грабеж, кражи и мошенничество житель Барнаула. Он не стал отпираться и пояснил оперативникам, что деньги уже потратил на себя.

Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Приезжему "гастролеру" грозит до шести лет лишения свободы. Полиция просит всех, кто мог пострадать от действий этого человека, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7 (343) 356-42-15 (дежурная часть отдела полиции №15), либо 02 (102 по мобильному).

подозреваемый в мошенничестве в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Теги: альфонс, Барнаул, полиция, Екатеринбург


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