Алексей Орлов наградил лучших волонтеров уральской столицы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в среду, 13 декабря, провел торжественный прием, посвященный Международному дню волонтера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Обращаясь к собравшимся, градоначальник поздравил их с праздником, который отмечался 5 декабря, и подчеркнул, что значимость волонтерского движения растет с каждым годом.

"Волонтерство – это философия добрососедства и взаимовыручки, именно вы являетесь одной из ключевых опор, на которых строится гражданское общество. Направлений у добровольчества много, и это не только оказание адресной помощи людям. Экологические волонтеры вносят существенный вклад в создание благополучной зеленой среды. Нельзя не отметить и работу тех, кто занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов в зону СВО и стихийных бедствий. Конечно, вы – лицо города во время проведения крупнейших фестивалей, соревнований, форумов и государственных событий. В нынешнем юбилейном году волонтеры работают на всех площадках праздника. Сегодня Екатеринбург – это город молодых, современных и целеустремленных созидателей. Мы всячески поощряем инициативы молодежи. Сердечно благодарю за ваш труд, неравнодушие и желаю успехов во всех начинаниях!", – сказал Алексей Орлов.

Впервые в этом году в рамках торжественного приема прошла панельная дискуссия "Волонтерство как смысл жизни". Спикерами выступили Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, посол Всемирного фестиваля молодежи-2024, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Карякин, журналист Денис Аллаяров.

"Мы решили, что возможность обсудить актуальные вопросы на уровне руководителей – это как раз то, чего не хватало предыдущим приемам. Диалог с волонтерами должен быть максимально открытым и непрерывным", – подчеркнул Глава Екатеринбурга.

В ходе приема специальными дипломами и благодарственными письмами Главы Екатеринбурга были награждены 7 наставников добровольцев, 7 лидеров волонтерских объединений, 7 организаций за вклад в развитие волонтерского движения и еще 7 – в номинации "Своих не бросаем".

Шестерым жителям уральской столицы, внесшим заметный вклад в воспитание молодежи, Алексей Орлов вручил памятные медали "300 лет Екатеринбургу". Вот их имена: