14 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф/Алина Шешеня

Алексей Орлов наградил лучших волонтеров уральской столицы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в среду, 13 декабря, провел торжественный прием, посвященный Международному дню волонтера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Обращаясь к собравшимся, градоначальник поздравил их с праздником, который отмечался 5 декабря, и подчеркнул, что значимость волонтерского движения растет с каждым годом.

"Волонтерство – это философия добрососедства и взаимовыручки, именно вы являетесь одной из ключевых опор, на которых строится гражданское общество. Направлений у добровольчества много, и это не только оказание адресной помощи людям. Экологические волонтеры вносят существенный вклад в создание благополучной зеленой среды. Нельзя не отметить и работу тех, кто занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов в зону СВО и стихийных бедствий. Конечно, вы – лицо города во время проведения крупнейших фестивалей, соревнований, форумов и государственных событий. В нынешнем юбилейном году волонтеры работают на всех площадках праздника. Сегодня Екатеринбург – это город молодых, современных и целеустремленных созидателей. Мы всячески поощряем инициативы молодежи. Сердечно благодарю за ваш труд, неравнодушие и желаю успехов во всех начинаниях!", – сказал Алексей Орлов.

Впервые в этом году в рамках торжественного приема прошла панельная дискуссия "Волонтерство как смысл жизни". Спикерами выступили Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, посол Всемирного фестиваля молодежи-2024, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Карякин, журналист Денис Аллаяров.

"Мы решили, что возможность обсудить актуальные вопросы на уровне руководителей – это как раз то, чего не хватало предыдущим приемам. Диалог с волонтерами должен быть максимально открытым и непрерывным", – подчеркнул Глава Екатеринбурга.

В ходе приема специальными дипломами и благодарственными письмами Главы Екатеринбурга были награждены 7 наставников добровольцев, 7 лидеров волонтерских объединений, 7 организаций за вклад в развитие волонтерского движения и еще 7 – в номинации "Своих не бросаем".

Шестерым жителям уральской столицы, внесшим заметный вклад в воспитание молодежи, Алексей Орлов вручил памятные медали "300 лет Екатеринбургу". Вот их имена:

  • – руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Центра внешкольной работы "Социум" Лариса Крапивина;
  • – начальник управления по социальной и воспитательной работе УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Антон Белов;
  • – заместитель директора по воспитательной работе и культуре безопасности Свердловского областного медицинского колледжа Евгений Дайнес;
  • – председатель комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, депутат Екатеринбургской городской Думы Владислав Овчинников;
  • – координатор волонтерского центра "Мы рядом" Данил Тупица;
  • – член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев.
  • Стоит отметить, что в Екатеринбурге действует более 400 волонтерских объединений, порядка 91 тысячи жителей города вовлечены в их деятельность.
  • Текст подготовила Елена Порунова, фото Алины Шешеня

Теги: волонтер, своих не бросаем


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