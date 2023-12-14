МВД РФ объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины

МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе МВД.

В октябре Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения в терроризме Буданову. Следствие обвинило его в беспилотных атаках на регионы России.

В ФСБ России заявляли о том, что организатором взрыва на Крымском мосту был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.