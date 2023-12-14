Над Подмосковьем и Калугой ночью сбили девять беспилотников

Минувшей ночью над Калужской и Московской областями дежурными средствами ПВО были перехвачены девять украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Подробности сообщил мэр Москвы. "Сегодня ночью силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - сообщил Сергей Собянин.