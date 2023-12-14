Минстрой не подтвердил появление новой программы льготной ипотеки

Министерство строительства России не предлагало субсидировать льготное ипотечное кредитование под 1% на домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства с привлечением счетов эскроу.

По данным министерства, речь идет о субсидировании кредитов подрядным организациям в размере 1% во время строительства индивидуального жилого дома с применением эскроу-счета. Ранее СМИ, со ссылкой на выступление замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина заявили, что появится льготное ипотечное кредитование под 1% на домокомплекты, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что с середины 2024 года в России может появиться долгосрочная льготная ипотека на новостройки. При этом предлагается ужесточить условия ее получения.