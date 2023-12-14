14 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Минстрой не подтвердил появление новой программы льготной ипотеки

Министерство строительства России не предлагало субсидировать льготное ипотечное кредитование под 1% на домокомплекты в рамках индивидуального жилищного строительства с привлечением счетов эскроу.

По данным министерства, речь идет о субсидировании кредитов подрядным организациям в размере 1% во время строительства индивидуального жилого дома с применением эскроу-счета. Ранее СМИ, со ссылкой на выступление замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина заявили, что появится льготное ипотечное кредитование под 1% на домокомплекты, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что с середины 2024 года в России может появиться долгосрочная льготная ипотека на новостройки. При этом предлагается ужесточить условия ее получения.

Теги: Минстрой, ипотека


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Ранее 06.12.2023 02:00 Мск Льготную ипотеку хотят ограничить уровнем дохода
Ранее 05.12.2023 11:51 Мск Минфин предлагает серьезно ограничить льготную ипотеку

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