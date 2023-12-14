В Кремль привезли главную новогоднюю ель России

Главная новогодняя ель России доставлена в Московский Кремль.

Ее привезли из Щелковского городского округа Подмосковья специальным автопоездом. Новогоднее дерево ввезено через Спасские ворота. Ель установят на Соборной площади. Водитель в костюме Деда мороза рассказал, что дорога была трудной из-за снега, гололеда и автомобильных пробок, сообщает ТАСС.

Главное новогоднее дерево страны спилили в деревне Новопареево 11 декабря. Ему 84 года, а высота – 25 метров. Ель выбрали из нескольких десятков вариантов за высоту, правильную пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный окрас хвои и возможность легкого подъезда.

Напомним, в Красноярском крае полиция проводит проверку: местная жительница заявила, что власти соседнего поселка срубили у нее на участке вековую ель для установки в центре муниципалитета.