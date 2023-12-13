МИД РФ: Взлет F-16 с баз Польши и Румынии приравняется к участию в конфликте

Возможный взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии будет приравнен к участию этих стран в конфликте на Украине. Об этом заявил глава делегации от МИД России Константин Гаврилов.

По его словам, данный шаг вынудит Россию на ответные меры, передает РИА Новости.

Гаврилов указал, что "США и их сателлиты" продолжают создавать угрозы безопасности на западных границах России.

В августе правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, став третьей страной после Дании и Нидерландов, принявшей такое решение. Киев сообщал, что будущем центре обучения в Румынии начали строить летную базу.