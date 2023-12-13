«Мы-вместе» - «Все для Победы!»: Общественная палата Свердловской области отправила гуманитарный груз для бойцов СВО

Сегодня состоялась отправка гуманитарного груза для бойцов СВО от Общественной палаты Свердловской области.

Груз был закуплен на личные средства членов общественных палат и общественных советов региона по инициативе председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина.

Как сообщили Накануне.RU в Общественной палате региона, в середине октября на совете палаты была одобрена инициатива по сбору личных средств членов этого органа для участия в акции «Мы - вместе» - «Все для Победы!».

"К нашей акции мы попросили по возможности подключиться и других общественников – членов общественных палат городов и районов Свердловской области, членов общественных советов органов государственной власти. Сбор личных средств проходил половину октября и весь ноябрь. Нами было собрано 894 тысячи рублей (деньги поступали на счет Общероссийского Народного фронта в Свердловской области)", - рассказал глава Общественной палаты Александр Левин.

После того, как средства были собраны, общественники обратились к своим землякам-воинам, находящимся в зоне боевых действий СВО и узнали их первостепенные потребности.

"Так по их заявке нами и были приобретены строительные материалы, строительные инструменты, запасные части для автомобилей, вещевое имущество, стиральные машины, отопительные приборы, продукты питания длительного срока хранения и многое другое", - сообщил Александр Левин.

И сегодня, 13 декабря, этот гуманитарный груз был отправлен по назначению.

"От себя лично и от совета нашей Общественной палаты искренне благодарю всех, кто принял участие в акции «Мы - вместе» - «Все для Победы!». А когда мы вместе, то обязательно победим!", - уверен глава Общественной палаты Свердловской области