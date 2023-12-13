Пивные бары Killfish в Екатеринбурге выставлены на продажу

В Екатеринбурге на продажу выставлены пивные бары под названием Killfish.

Объявления о продаже заведений на этой неделе появились на сайте Avito. В первом объявлении продается бар в самом центре города – на улице Вайнера. В нем насчитывается 130 посадочных мест. Заведение можно купить за 16 млн рублей.

Также размещено объявление о продаже пивного бара Killfish 2.0 на улице 8 Марта. Он рассчитан на 60 мест. За этот бар просят около 3 млн рублей.

Причины продажи обоих заведений не уточняются.