13 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На уральских родителей, выступающих против прививок, донесут в органы опеки

Роспотребнадзор Свердловской области решил собирать информацию о родителях, выступающих против прививок и карантина для ребенка, и передавать ее органам опеки. Об этом во время пресс-конференции заявила замруководителя управления ведомства Анжелика Пономарева.

По ее словам, на фоне заболеваемости ОРВИ и кори важно донести до родителей всю серьезность ситуации и вероятные последствия. В случае же, когда уже все аргументы исчерпаны, придется прибегнуть к крайним мерам.

"Мы начали активно передавать информацию о таких родителях в органы опеки, для того чтобы уже эти органы, имея определенные полномочия и воздействия на этих родителей, принимали меры, которые они могут принимать", – заявила Пономарева, уточнив, что речь идет о родителях-антипрививочниках.

Аналогичная ситуация ждет и тех, кто приводит больных детей в детские сады, школы и на различные секции, тем самым подвергая риску здоровье других детей и их родителей. К таким, в том числе, будут применять меры административного воздействия. Именно дети раннего возраста болеют чаще всего из-за неразвитого иммунитета. На втором месте детсадовцы, школьники и подростки, которые часто находятся в компании сверстников в закрытых помещениях. И только взрослые находятся на последнем месте.

При этом лучше всего в качестве меры профилактики прибегать к вакцинации. Только благодаря ей удается повысить уровень популяционного иммунитета, избежав широкомасштабных эпидемий гриппа. В последние годы охват прививающихся свердловчан составляет 55-60%. В ноябре текущего года произошел скачок заболеваемости ОРВИ, однако пока что темпы прироста удается сохранять умеренными – на уровне 11-16%, а в последние недели заболеваемость и вовсе снижается.

То же касается и тех родителей, которые приводят больных детей в образовательные учреждения, отметила представитель ведомства. Она напомнила, что подъем заболеваемости ОРВИ в Свердловской области начался в ноябре 2023 года. Темпы прироста больных являются умеренными – от 11% до 16%. В последние недели заболеваемость снижается.

Чаще всего, как и всегда, болеют дети раннего возраста. Реже болеют дошкольники, школьники, подростки и, реже всех, взрослые. Удельный вес группы детей в структуре заболеваемости в регионе составляет 57%, что на 5% меньше, чем в 2022 году.

Теги: родители, прививки, дети, ОРВИ, органы опеки


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